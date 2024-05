Nach Gesprächen zwischen den Bayern-Bossen und dem Management von Thomas Tuchel am Mittwoch will der deutsche Rekordmeister nun mit dem 50-Jährigen in die neue Saison gehen.

Nach den vielen Absagen möglicher Nachfolger arbeitet der FC Bayern jetzt mit Thomas Tuchel tatsächlich daran, die Freistellung vom 21. Februar rückgängig zu machen.

Sky hatte bereits von der möglichen Sensationswende berichtet, bereits Anfang Mai fand ein Umdenken bei den Bayern-Bossen statt.

Tuchel ist weiterhin bereit, beim FC Bayern zu bleiben – trotz der vergangenen turbulenten letzten Wochen und der öffentlichen Schelte von Uli Hoeneß. Aber: Noch gibt es keine komplette Einigung zwischen allen Parteien. Der Plan, überraschend gemeinsam weiterzumachen, kann immer noch scheitern.

Knackpunkt ist die neue Vertragslaufzeit

Der Knackpunkt der Verhandlungen ist vor allem die neue Vertragslaufzeit. Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre bis zum 30. Juni 2025 gelaufen. Tuchel und sein Management sollen nun ein neues Arbeitspapier fordern, welches mindestens bis 2026 gültig ist.

Sofern die Bayern und der 50-Jährige eine Einigung über die neue Laufzeit finden, steht einer tatsächlichen Sensationswende nicht mehr viel im Weg, eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Zukunft mit Tuchel nun Wunschlösung

Die Bayern-Bosse haben zwar weitere Alternativen auf dem Zettel (Roberto De Zerbi, Erik ten Hag). Der aktuelle Fokus liegt jetzt aber auf einer längerfristigen Zusammenarbeit mit Tuchel.

Auch, weil sich Max Eberl und Christoph Freund, sowie Führungsspieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Harry Kane, Leroy Sane und Jamal Musiala für Tuchel eingesetzt haben.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago