Neue Konkurrenz für Danso: Tottenham verpflichtet van Hecke

ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso erwartet bei Tottenham immer größere interne Konkurrenz. Trainer Roberto De Zerbi bekam mit dem niederländischen WM-Starter Jan Paul van Hecke seinen Wunschspieler von Ex-Club Brighton & Hove Albion.

Der Innenverteidiger wechselt für kolportierte 60 Mio. Euro die Seiten. Britischen Medienberichten zufolge soll Van Hecke mit Landsmann Micky van de Ven eine spielstarke Innenverteidigung ganz nach De Zerbis Geschmack bilden. Zuvor hatten die „Spurs“ bereits den argentinischen WM-Teilnehmer und Innenverteidiger Marcos Senesi verpflichtet.

Bei Brighton könnte es im Gegenzug eine österreichische Lösung geben: ÖFB-Verteidiger Emanuel Svoboda gilt laut Sky-Informationen als Kandidat bei den „Seagulls“ und könnte damit Nachfolger von van Hecke werden.