Neue Untersuchungen: Altach-Neuzugang Lincoln fällt weiter aus

Der SCR Altach muss noch mehrere Wochen auf Sommerneuzugang Lincoln verzichten. Das haben laut Klubangaben neue Untersuchungen während der Länderspielpause ergeben.

Lincoln hat demzufolge kurz nach seiner Rückkehr ins Teamtraining einen Muskelfaserriss von drei Zentimetern erlitten. Die ursprüngliche Verletzung hatte sich der Brasilianer bereits im Juli bei einem Testspiel gegen den SC Freiburg am Oberschenkel zugezogen.

Im Laufe des Rehabilitationsprozesses konnte er zwischenzeitlich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, bevor ihn erneut muskuläre Probleme außer Gefecht setzten. Diese stellten sich nun als Muskelfaserriss heraus.

Lincoln frühestens am 19. Oktober einsatzbereit

In den kommenden Wochen wird der Offensivspieler mit der medizinischen Abteilung in Altach weiter an seinem Comeback arbeiten. Ziel des Klubs ist es, ihn bis zur Länderspielpause im Oktober wieder ins Mannschaftstraining zu integrieren.

Die kommenden Bundesliga-Spiele gegen den GAK, Blau-Weiß Linz, den TSV Hartberg und den SK Rapid wird Lincoln verpassen. Frühestens ist mit dem technisch hochveranlagten Brasilianer am 19. Oktober beim Auswärtsspiel in Salzburg zu rechnen.

Altach-Sportdirektor Roland Kirchler hatte sich schon vor einigen Wochen bei DAB | Der Audiobeweis zur Verletzung des 23-Jährigen geäußert und dabei von einem „medizinischen Rätsel“ gesprochen.

Bild: GEPA