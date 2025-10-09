Neuer ÖFB-Rekordtorschütze! Arnautovic überholt Legende Polster

Marko Arnautovic hat ÖFB-Legende Toni Polster überholt und ist nun alleiniger österreichischer Rekordtorschütze!

Im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino erzielte der Routinier in der 84. Minute seinen vierten Treffer des Tages zum 10:0-Endstand und hat nun 45 Länderspieltore auf dem Konto. Anschließend wurde er von den Fans im Happel-Stadion mit Sprechchören gefeiert.

Seinen ersten Länderspieltreffer erzielte Arnautovic vor fast genau 15 Jahren am 8. Oktober 2010 beim 3:0-Sieg gegen Aserbaidschan in der EM-Qualifikation.

Polster will Arnautovic „artig gratulieren“

Polster meinte erst am vergangenen Montag, er gehe davon aus, seine Bestmarke an Arnautovic zu verlieren. In diesem Fall werde er Arnautovic „artig gratulieren“, so Polster.

ÖFB-Goalgetter Arnautovic, mit 128 Länderspielen auch österreichischer Rekordinternationaler, meinte in diesem Zusammenhang schmunzelnd: „Und ich werde mich artig freuen.“

