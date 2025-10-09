„Wünsche ihm, dass noch viele Tore folgen“: Polster gratuliert Arnautovic

ÖFB-Stürmerlegende Toni Polster hat sich nach dem Verlust seines Torrekords als fairer Sportsmann gezeigt und dem neuen ÖFB-Rekordtorschützen Marko Arnautovic zu dessen Bestmarke gratuliert.

„Ich wünsche ihm (Marko, Anm.) alles Gute und dass noch viele weitere folgen. Der Marko hat ja viel mehr Länderspiele, das ist ein Plus, das er hat. Aber man muss auch sagen, dass er sich immer fit gehalten hat, sich immer bereit erklärt hat, für das Nationalteam zu spielen. Das muss man auch erst einmal schaffen“, sagte Polster am Donnerstagabend nach dem 10:0-Rekordsieg der ÖFB-Elf gegen San Marino.

Arnautovic erzielte dabei vier Treffer und hält nun bei 45 Länderspieltoren in 128 Spielen für Österreich – und damit bei einem Treffer mehr als Polster, der in 95 Spielen 44 Treffer erzielte.

Arnautovic zu Polster: „Hoffe, dass wir einmal einen trinken“

Arnautovic freute sich über den Meilenstein in seiner Karriere und bedankte sich bei Familie, Fans und dem gesamten Land.

„Ich widme den Rekord meiner Familie, ohne sie wäre ich nicht mehr hier. Danke an ganz Österreich, an alle Fans, die mich unterstützt haben, nicht nur wegen des Rekords. So lange dabei zu sein und noch immer solche Emotionen zu erleben, ist Wahnsinn. Der schönste Tag meines Lebens war die Geburt meiner Kinder, aber das kommt gleich danach. Toni (Polster, Anm.), ich wünsch dir und deiner Familie alles, alles Gute. Ich hoffe, dass wir einmal einen trinken“, sagte der 36-Jährige nach der Partie.

(Red.)/Bild: Imago