Neuer Trainer für Kevin Wimmer: Yaya Touré übernimmt bei Slovan

Prominente Trainer für ÖFB-Legionär Kevin Wimmer: Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler Yaya Touré übernimmt das Traineramt beim slowakischen Rekordmeister.

Der ehemalige Star von Manchester City sammelte nach seiner aktiven Karriere bereits Erfahrungen als Co-Trainer und setzt nun seinen Weg im Trainergeschäft bei Slovan Bratislava fort. Dort trifft er auf Wimmer, der seit 2023 für den Klub spielt und zu den Leistungsträgern in der Defensive zählt. Vor wenigen Wochen verlängerte der Innenverteidiger zudem seinen auslaufenden Vertrag.

(red) / Bild: Imago