Neuer Verein für ÖFB-Teamspieler Weimann

ÖFB-Teamspieler Andreas Weimann bleibt in der englischen Championship!

Der 32-jährige Offensivspieler wechselt ablösefrei zu den Blackburn Rovers und unterschreibt einen Einjahresvertrag bis 2025. Weimann war zuletzt von Bristol City für ein halbes Jahr an West Bromwich Albion verliehen, wo der Wiener in zwölf Spielen zwei Tore erzielte.

Very happy to sign for @Rovers 🔵⚪️

Excited to get started and looking forward to the season ahead 💪🏻🙏🏼.

See you all at Ewood Park next week !! pic.twitter.com/Aq5naBDnb3

— Andreas Weimann (@andiweimann) August 1, 2024