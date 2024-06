Neuer Vertrag vor EM: Pentz bleibt bei Bröndby

Klarheit noch vor dem EM-Start: ÖFB-Goalie Patrick Pentz bleibt nun fix bei Bröndby und unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Dänemark.

Der designierte ÖFB-EM-Einser wird vom dänischen Vizemeister nun fix verpflichtet und erhält dort einen Kontrakt bis 2028. Damit endet auch Pentz‘ Engagement beim deutschen Meister Bayer Leverkusen zugunsten des Stammplatzes im Norden.

Pentz spricht über verpassten Meistertitel mit Bröndby

„Seine Performance in der letzten Saison spricht für sich selbst, wo er ein hohes Leistungslevel gezeigt hat und für mich der beste Torhüter der Superliga war. Er versteht auch, was es heißt für Bröndby zu spielen. Wir wollen jede Saison an der Spitze in Dänemark mitspielen, und die Vereinbarung mit Patrick unterstreicht diesen Fokus“, freut sich BIF-Fußballdirektor Carsten Vagn Jensen über den Vier-Jahres-Vertrag des ÖFB-Teamgoalies.

„Er hat maßgeblichen Anteil an unseren guten Ergebnissen in der abgelaufenen Saison und hat mit seiner positiven und professionellen Einstellung sowohl bei Fans als auch bei Mitspielern viele Herzen gewonnen, sodass alle Parteien mit einem fixen Vertrag sehr zufrieden sind“, erklärt Jensen weiters.

Nach seinem Austria-Wechsel verzeichnete Pentz bei Stade Reims und Leverkusen wenig Spielzeit, ehe er bei Bröndby von Beginn an überzeugte und trotz der verpassten Meisterschaft auch auf der Stadionwand des vereinseigenen Stadions verewigt wurde. Er übernahm auch im ÖFB-Nationalteam nach der Verletzung von Alexander Schlager den Platz im Tor.

