Pentz auf Stadionwand von Bröndby verewigt

Große Ehre für Patrick Pentz bei seinem aktuellen Klub Brøndby IF!

Der 27-jährige Torhüter wurde am Donnerstag im Beisein von Mitarbeitern, Mannschaftskameraden und Vereinsangehörigen des dänischen Erstligisten an der Wand der Nationalmannschaft verewigt.

Traditionell wird man auf der Nationalmannschaftswand im Brøndby-Stadion verewigt, wenn man als Brøndby-Spieler ein offizielles Länderspiel bestritten hat. Pentz kam beim Länderspiel-Sieg gegen die Slowakei zum Einsatz und hielt dabei sein Tor sauber.

Mein Wechsel zu Brøndby IF hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder regelmäßig zu spielen, und ich bin hier auf eine große Familie gestoßen. Alle im Verein waren fantastisch zu mir, und das hat mir auf dem Spielfeld Selbstvertrauen gegeben. Natürlich ist es eine große Ehre für mich, als erster Österreicher in die Nationalmannschaft berufen zu werden“, so Pentz.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brøndby IF (@brondbyif_official)

(Red.)/Bild: Brøndby IF