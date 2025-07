„Neues Kapitel“: Modric unterschreibt bei Milan

Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric hängt noch mindestens ein Jahr an eine illustre Karriere. Wie geplant hat der 39-Jährige am Montag beim italienischen Erstligisten AC Mailand bis Sommer 2026 unterschrieben, mit der Option auf ein weiteres Jahr. „Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen“, sagte der langjährige Profi von Real Madrid.

Madrid verließ Modric nach dem Halbfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain bei der Klub-WM (0:4). Seinen Abschied hatte er bereits Ende Mai kommuniziert. Der Kroate sammelte mit Real sechs Champions-League-Titel, vier Meisterschaften, zwei Copa-del-Rey-Titel und fünf spanische Supercups. 2018 gewann er in Folge der Vize-Weltmeisterschaft mit Kroatien den Ballon d’Or.

In Mailand soll er nach einer enttäuschenden Saison ohne Titel und dem lediglich achten Tabellenplatz Teil des Umbruchs sein. Neuer Trainer ist Massimiliano Allegri, der die Nachfolge von Sergio Conceicao angetreten hatte. Laut der italienischen Presse wird Modric nach einem zweiwöchigen Urlaub Anfang August zu seinen neuen Teamkollegen stoßen.

(SID) Foto: Imago