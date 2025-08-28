Neuzugang auf der Bank: So startet Rapid ins Playoff-Rückspiel
Die Entscheidung um den Einzug in die Conference-League-Ligaphase steht bevor: Der SK Rapid kämpft im Rückspiel des Conference-League-Playoffs um den Sprung in den Hauptbewerb.
Die Wiener müssen dabei im heimischen Allianz-Stadion ein 1:2 aus dem Hinspiel gegen ETO Györ drehen. Rapid-Neuzugang Martin Ndzie sitzt erstmals auf der Ersatzbank, nachdem er seine Arbeitserlaubnis erhalten hat.
Die Aufstellung des SK Rapid:
So startet Györ:
Rückspiel gegen Györ: Rapid will Conference-League-Ticket lösen
Foto: GEPA