Newcastle endgültig gerettet – Remis für Glasner & Palace

Newcastle United hat die letzten Restzweifel am Klassenerhalt in der englischen Premier League beiseite geräumt.

Die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe holte am 36. Spieltag beim Konkurrenten Nottingham Forest ein 1:1 (0:0) und entledigte sich durch den Punktgewinn kurz vor dem Ende einer enttäuschenden Saison der Abstiegssorgen.

Harvey Barnes (74.) erzielte den Führungstreffer der Gäste. Stürmer Nick Woltemade stand zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz, der unauffällige DFB-Stürmer wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Für den früheren Stuttgarter kam Jacob Ramsey, der wenig später das Tor vorbereitete. Zum Sieg reichte es aber nicht: Elliott Anderson (88.) glich spät für Nottingham aus. Am Donnerstag war man noch im Europa-League-Halbfinale an Aston Villa gescheitert.

Crystal Palace ebenfalls vor vorzeitger Rettung

Villa patzte im Rennen um die Champions League erneut. Der Endspielgegner des SC Freiburg kam beim bereits abgestiegenen FC Burnley nur zu einem 2:2 (1:1). Zwei Spiele vor Saisonende liegt der Klub aus Birmingham auf Rang fünf vier Punkte vor dem AFC Bournemouth.

Ein torreiches Remis setzte es für die Conference-League-Finalisten von Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner beim 2:2 gegen den FC Everton. Für den möglichen vorzeitigen Ligaverbleib muss das Team aus London aber noch das Match zwischen West Ham und dem FC Arsenal abwarten.

(Red/APA).

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