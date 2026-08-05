Wilde Szenen vor der Kabine: Neymar verliert erneut die Beherrschung

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat wiederholt die Beherrschung verloren.

Wie Videos in den Sozialen Medien zeigen, lieferte sich der 34-Jährige nach dem Viertelfinal-Einzug im brasilianischen Pokal mit seinem Klub Santos FC am Dienstag beim Club do Remo (1:0) vor der Teamkabine einen verbalen Schlagabtausch mit der gegnerischen Klubführung und verhöhnte diese anschließend, indem er provokant tanzte, die Muskeln spielen ließ und sogar die Zunge rausstreckte.

Remos Präsident Antonio Carlos Texeira äußerte anschließend seine Empörung und bezeichnete Neymar, der in einem hitzigen Pokalspiel nach seiner Einwechslung den Siegtreffer von Rony (74.) vorbereitet hatte, als „Penner“. Es bleibe „das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Santos hat das nicht nötig. Und dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert. Wir sind selbst schuld daran, dass wir solche Typen wie ihn vergöttern“, sagte Texeira.

⚡️ Neymar en craquage complet après la victoire de Santos face à Remo en Coupe du Brésil et tout ça devant… le staff, les joueurs ET le Président du club adverse. La scène est tout simplement lunaire 😳 pic.twitter.com/lpRdx69mZU — RMC Sport (@RMCsport) August 5, 2026

Neymar gerät mit Fans aneinander

Schon auf dem Weg zum Spielertunnel war Neymar zuvor mit gegnerischen Fans aneinandergeraten. Diese hatten ihn das ganze Spiel mit Ausrufen wie „Vai tomar no cu“ (vergleichbar mit „Verpiss dich“) beschimpft. „Danke für die Unterstützung“, schrieb Neymar anschließend sarkastisch zu einem Video davon in seiner Instagram-Story. Zudem teilte er ein Bild aus dem Flieger mit dem Kommentar „Ziel erreicht“ sowie einem Zwinkeremoji.

Bereits im Mai hatte Neymar mit einer Ohrfeige gegen seinen 18 Jahre alten Mitspieler Robinho Junior für negative Schlagzeilen gesorgt. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada spielte der 34-Jährige nur eine Nebenrolle, Rekordweltmeister Brasilien scheiterte bereits im Achtelfinale an Norwegen. Anschließend hatte Neymar seinen Rücktritt aus der Selecao bekannt gegeben.