Nicht im ÖFB-Kader: Wöber unterzieht sich Knie-OP

Der österreichische Fußball-Nationalverteidiger Maximilian Wöber hat sich zu einer Knieoperation entschlossen und fällt damit vier bis sechs Wochen aus. Das bestätigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Montag bei seiner Kaderbekanntgabe in Wien. Der Eingriff wird am Dienstag in Innsbruck erfolgen. „Es hat sich eine Zyste direkt am Meniskus gebildet, die werden sie wahrscheinlich entfernen“, erklärte Rangnick gegenüber Journalisten.

Die Probleme waren beim vergangenen ÖFB-Lehrgang Anfang September akut geworden, Wöber kam daher im Nations-League-Spiel gegen Norwegen (1:2) und danach auch bei seinem Club, dem englischen Zweitligisten Leeds United, nicht mehr zum Einsatz. „Vergangene Woche haben sie es noch einmal konventionell probiert“, verriet Rangnick. „Er hatte dann aber sofort wieder Schmerzen und hat sich jetzt entschieden, diese OP zu machen.“

Wöber-Rückkehr in diesem Jahr offen

Damit ist laut Rangnick offen, ob Wöber dem ÖFB-Team in diesem Jahr überhaupt noch zur Verfügung stehen wird. Die beiden letzten Länderspiele des Jahres gehen Mitte November in Kasachstan (14. November) und in Wien gegen Slowenien (17. November) über die Bühne.

