Niederlage für Tiflis-Coach Feldhofer bei Europacup-Comeback

Niederlage beim Trainer-Comeback im Europacup: Ferdinand Feldhofer muss bei seinem ersten internationalen Match als Trainer von Dinamo Tiflis eine Pleite im Hinspiel der ersten Conference-League-Qualirunde hinnehmen.

Gegen den montenegrinischen Vizemeister FK Mornar Bar muss sich der georgische Rekordmeister auswärts mit 1:2 geschlagen geben. Zwei frühe Tore sorgten für einen schnellen Rückstand der Gäste, die erst in Überzahl in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielen konnten. Feldhofer selbst sah in der 87. Minute die Gelbe Karte.

Nun ist der einstige Sieger im Cup der Cupsieger 1981 im Rückspiel der nächsten Woche gefordert. Sollte die Wende gelingen, wäre der FK Radnicki 1923 aus Serbien der nächste ECL-Gegner. Langfristig wäre im weiteren Erfolgsfall auch ein Duell mit Teams der ADMIRAL Bundesliga möglich.

Für den österreichischen Trainer-Legionär bedeutet die 1:2-Niederlage allerdings den nächsten, frühen Rückschlag seiner Amtszeit nach der 1:2-Niederlage im Supercup-Finale gegen Torpedo Kutaisi.

Pleite für Maribor-Legionäre

Auch für weitere ÖFB-Legionäre begann die Europacup-Saison nicht nach Maß: Die Maribor-Profis Arnel Jakupovic und Marko Bozic unterlagen Botev Plovdiv in der Europa-League-Quali mit 1:2. Ex-Ried-Goalie Johannes Kreidl und Kuopio müssen sich mit einem 0:0 gegen Strassen aus Luxemburg zufrieden geben.

