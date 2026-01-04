Crystal Palace und Coach Oliver Glasner warten weiter auf den länger erhofften Sieg in der Premier League: Bei Newcastle United müssen sich die FA-Cup-Sieger mit 0:2 geschlagen geben.

Das Team aus London wartet damit wettbewerbsübergreifend schon sieben Spiele lang auf einen vollen Erfolg. Die Treffer für NUFC erzielten Bruno Guimaraes (71.) und Malick Thiaw (78.) in der fortgeschrittenen zweiten Spielhälfte. Palace rutscht damit auf Platz 14 ab und ist in der Liga seit fünf Partien sieglos.

Wirtz trifft bei Liverpools Last-Minute-Drama

Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool seinen elften Saisonsieg nach dramatischen Schlusssekunden verspielt. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham für das zwischenzeitliche 1:1 (57.) und bewies seine aufsteigende Form. Nach Zuspiel von Conor Bradley ließ er Bernd Leno in Fulhams Tor keine Chance.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Cody Gakpo (90.+4) zum 2:1 für Liverpool, doch Harrison Reed (90.+7) war mit seinem späten Ausgleich der Spielverderber. Damit liegt der viertplatzierte Meister schon 14 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Auch ManUtd & Tottenham lassen Punkte liegen

Wirtz, für den es das zweite Saisontor war, saß da bereits auf der Bank: Er wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Liverpool ist Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Leeds United Punkte liegengelassen.

Mit einem 1:1 endete das Duell zwischen Tottenham und Sunderland. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso saß bei den Gastgebern auf der Bank.

Der FC Brentford setzt sich verdient 4:2 (1:0) beim FC Everton durch und hat die internationalen Plätze im Visier. Das 3:0 durch Igor Thiago (51.) legte Schade auf. Brentford, das drei der vergangenen vier Spiele gewonnen hat, ist mit vier Punkten Rückstand auf Liverpool Siebter.

