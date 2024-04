Niederlande Star bangt um EM-Teilnahme

Für den niederländischen Internationalen Frenkie de Jong ist die Liga-Saison nach einer im „Clasico“ gegen Real Madrid erlittenen Knöchelverletzung zu Ende. Barcelona bestätigte eine Verstauchung des Knöchels beim am Sonntag verletzt vom Feld gegangenen Mittelfeldspieler, spanische Medien schrieben von einer Ausfalldauer von fünf Wochen. De Jong, der mit „Oranje“ bei der EM-Endrunde in der Gruppe auch auf Österreich trifft, soll für die EURO aber fit werden.

Laut niederländischen Berichten ist Bondscoach Ronald Koeman dennoch besorgt. Für seinen Schlüsselspieler ist es bereits die dritte Knöchelblessur in dieser Saison. De Jong kehrte erst vor eineinhalb Wochen nach einer Verletzungspause ins Aufgebot von Barcelona zurück. Der „Telegraaf“ schrieb, dass De Jong wohl auch nicht ganz fit in die EM gehen werde. Noch dazu sorge sich Koeman auch um Memphis Depay. Der Angreifer von Atletico Madrid laboriert seit zwei Wochen an einer Muskelverletzung. „Zum x-ten Mal wird er zu Beginn eines großen Turniers nicht fit sein“, schrieb der „Telegraaf“.

Die Niederlande spielen bei der EM zunächst gegen Frankreich, Polen und Österreich. Gegen das ÖFB-Team geht es zum Gruppen-Abschluss am 25. Juni.

(APA)/Bild: Imago