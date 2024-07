Norris mit erster Bestzeit in Silverstone

Max Verstappens neuer Herausforderer Lando Norris ist ideal in sein Heimspiel gestartet. Der McLaren-Pilot, der in der vergangenen Woche in Österreich im Kampf um den Sieg mit dem Formel-1-Weltmeister kollidiert war, setzte im ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16.00 Uhr live auf Sky F1) in Silverstone in 1:27,420 Minuten die Bestzeit.

Verstappen, der in der Fahrer-WM 81 Punkte Vorsprung auf Norris aufweist. Belegte im Red Bull den vierten Rang mit rund drei Zehntelsekunden Rückstand. Der Niederländer war aber zunächst nicht auf der schnellsten Reifenmischung unterwegs. Zwischen Norris und Verstappen platzierten sich der Kanadier Lance Stroll (Aston Martin) und der Australier Oscar Piastri im zweiten McLaren. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) belegte auf der Strecke, auf der er mit acht Erfolgen Rekordsieger ist, den siebten Rang. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) startete als Elfter ins Rennwochenende.

Vier Nachwuchsfahrer am Start

Vier Nachwuchsfahrer kamen in der ersten Einheit zum Einsatz. Den Haas von Kevin Magnussen fuhr Oliver Bearman, der Brite wurde am Donnerstag vom US-Team als Stammpilot für 2025 bestätigt. Bearman belegte bei seinem Heimspiel Rang 14. Verstappens Teamkollege Sergio Perez wurde zunächst durch den Franzosen Isack Hadjar ersetzt, der im Weltmeisterauto lediglich 19. wurde. Der Argentinier Franco Colapinto (18.) übernahm den Williams von Logan Sargeant und der Australier Jack Doohan (17.) saß am Steuer des Alpine von Pierre Gasly. Zweimal im Jahr ist jedes Team verpflichtet, einen Nachwuchsfahrer im ersten Training ins Auto zu setzen. Jeder Stammpilot muss einmal zusehen.

Verstappen und Norris sind befreundet, nach dem Knall von Spielberg wütete der 24-jährige Brite aber und ging den zwei Jahre älteren Verstappen verbal hart an. Es folgten Gespräche unter vier Augen, alles sei ausgeräumt, beteuerten beide in Silverstone.

„Ich möchte nicht die Freundschaft ruinieren“, sagte Verstappen am Donnerstag: „Rückblickend hatten wir einen guten Zweikampf. Es war eigentlich nur eine dumme kleine Berührung, die uns beiden das Rennen ruinierte.“

