Nur acht Pflichtspieleinsätze: Salzburg gibt Abgang bekannt

Takumu Kawamura verlässt den FC Red Bull Salzburg und kehrt zu Sanfrecce Hiroshima zurück. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wird damit künftig wieder in der japanischen J1 League auflaufen.

Kawamura war im Sommer 2024 von Sanfrecce Hiroshima nach Salzburg gewechselt. Aufgrund mehrerer Verletzungen kam der Japaner in zwei Spielzeiten lediglich zu acht Pflichtspieleinsätzen.

„Takumu Kawamura hatte bei uns aufgrund verschiedener Umstände keine einfache Zeit und kam leider zu sehr wenigen Spieleinsätzen“, erklärt Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann. „Die laufende Vorbereitung hat er ohne Probleme absolviert und wechselt nun in guter körperlicher Verfassung zu seinem Ex-Klub zurück. Wir wünschen ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg.“