Oberösterreich-Duell: Ried plant dritten Derby-Streich beim LASK

Im zweiten Derby der 5. Bundesliga-Runde empfängt der LASK in Linz die SV Ried (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – holt euch jetzt Sky Stream!). Für den Aufsteiger ist es das dritte Oberösterreich-Derby binnen sieben Tagen, die ersten beiden hat man gewonnen.

Der LASK und Ried treffen erstmals seit Februar 2023 (1:1) wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Vorzeichen sind interessant, haben die Athletiker doch unter Coach Joao Sacramento erst drei Punkte auf dem Konto und damit einen Zähler weniger als der Konkurrent aus dem Innviertel. Beide Teams meisterten die Cup-Hürde unter der Woche ohne Gegentor.

„Derbys sind immer etwas Besonderes. Noch viel wichtiger ist für uns aber, dass wir alles unternehmen, um die drei Punkte zu holen“, sagte der Portugiese. Nötig seien dafür einmal mehr die Basics wie etwa Kampfgeist. „An Derbytagen sind die noch wichtiger“, betonte der 36-Jährige.

Ried hofft auf „Derby-Triple“ gegen LASK

Für die Rieder folgt nach einem 2:0 bei Blau-Weiß Linz und dem 1:0 gegen Gurten das nächste regionale Highlight. „Wenn man zwei Derbys in vier Tagen gewinnt, macht das natürlich Lust auf mehr“, sagte Trainer Maximilian Senft. Die „große individuelle Qualität“ der Linzer wolle man mit einer Topleistung bekämpfen. Keine Überraschung wäre ein schneller Treffer, gerieten die Linzer doch in allen vier Ligaspielen schon bis spätestens Minute 24 mit 0:1 in Rückstand. Während die Rieder personell quasi aus dem Vollen schöpfen können, muss der LASK den gesperrten Kapitän Sascha Horvath vorgeben.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.