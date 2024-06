Ein Rapidler in der ÖFB-Startelf! So würden die Sky-User gegen Serbien aufstellen

Am Dienstagabend trifft das ÖFB-Team im vorletzten Test vor der EM auf Serbien und will den sechsten Sieg in Folge einfahren.

Die Sky-User konnten in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at für ihre Wunsch-Elf abstimmen, die Teamchef Ralf Rangnick auf den Rasen schicken soll.

Im Tor wünscht sich die Mehrheit den Einsatz von Bröndby-Legionär Patrick Pentz, in der Abwehrketten setzen die Sky-User auf bewährte Kräfte um den neuen Abwehrchef Kevin Danso. Im linken Mittelfeld erhielt Rapid-Profi Marco Grüll anstelle des noch nicht einsatzbereiten Marcel Sabitzer die meisten Stimmen. In der Spitze soll Marko Arnautovic beim ÖFB-Team für die Tore sorgen.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User

Bild: GEPA