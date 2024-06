ÖFB-Team bereitet sich auf mögliches Elferschießen vor

Österreichs Fußball-Nationalteam bereitet sich vor dem EM-Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig gegen die Türkei auch auf ein mögliches Elfmeterschießen vor.

Im ersten vollen Mannschaftstraining vor Beginn der K.o.-Phase am Freitag in Berlin musste auf Anordnung von Teamchef Ralf Rangnick jeder Torerfolg mit einem Elfmeter bestätigt werden, verriet Florian Grillitsch. „Sonst zählte es nicht“, sagte der Mittelfeldspieler am Nachmittag vor Journalisten.

Seiner Ansicht nach müsse man das Elfmeterschießen nicht unbedingt extra trainieren, erklärte Grillitsch. „Sicher kann man es trainieren, aber diese Drucksituation, falls es dazu kommen sollte, ist schwer nachzuspielen.“ Die ÖFB-Auswahl war beim vergangenen EM-Turnier 2021 in der Verlängerung am späteren Europameister Italien gescheitert (1:2). Ein Elfmeterschießen bei einer großen Männer-Endrunde wäre ein Novum in der Verbandsgeschichte.

(APA) / Artikelbild: Imago