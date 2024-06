ÖFB-Team führt Tabelle der Gruppendritten an

Neben den sechs Gruppensiegern und den sechs Gruppenzweiten qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale der EM 2024. Nachdem zweiten Spieltag der Gruppenphase führt das ÖFB-Team die Tabelle der Gruppendritten an und hat damit eine hervorragende Ausgangsposition.

Das österreichische Nationalteam hält durch die 0:1-Niederlage gegen Frankreich und dem 3:1-Sieg gegen Polen bei drei Punkten sowie einem knapp positiven Torverhältnis. Ein Remis gegen die Niederlande sollte zur fixen Qualifikation für das Achtelfinale genügen (seit der Einführung des Modus bei der EM 2016 scheiterte noch nie ein Team mit vier Punkten). Selbst bei einer knappen Niederlage hat das ÖFB-Team gute Chancen, nicht aus den Top vier zu rutschen.

Die Tabelle der Gruppendritten bei der EM 2024:

Wie werden die Gruppendritten verglichen?

Um herauszufinden, wer die besten Gruppendritten bei der EM sind, müssen diese Teams direkt miteinander verglichen werden. Dabei werden zunächst die Punkte, die die jeweiligen Nationen in der Vorrunde gesammelt haben, gegenübergestellt. Bei Punktgleichheit wird das Torverhältnis herangezogen. Ist auch dieses gleich, gelten in absteigender Reihenfolge folgende Aspekte: die Anzahl der erzielten Tore aus den Gruppenspielen, die Siege aus den Gruppenspielen und die geringere Anzahl an Strafpunkten (Rote Karte = drei Strafpunkte, Gelb-Rote Karte = drei Strafpunkte, Gelbe Karte = ein Strafpunkt).

Herrscht auch hier Gleichheit, siegt als letzte Instanz die Nation, die in der Schlussrangliste der European Qualifers weiter oben angesiedelt ist.

Artikelbild: Imago