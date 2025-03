Rangnick nominiert Rapid-Profi nach

Überraschende Nachnominierung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick!

Linksverteidiger Jonas Auer vom SK Rapid stieß nachträglich zum Kader und sollte Mittwochmittag bereits das Abschlusstraining im Ernst Happel Stadion mitmachen. Das gab der ÖFB am späten Vormittag bekannt. Auer dürfte als Absicherung für Alexander Prass eingeplant sein, den zuletzt Sprunggelenksprobleme plagten.

Mit Stefan Posch fehlt dem ÖFB-Team im Doppel gegen die Serben am Donnerstag in Wien und Sonntag in Belgrad bereits der etatmäßige Rechtsverteidiger. Phillipp Mwene hätte von links nach rechts übersiedeln sollen, um dessen Part zu übernehmen. Links wäre Prass vorgesehen gewesen.

Dieser hatte sich vor eineinhalb Wochen allerdings bei seinem Klub Hoffenheim beim Aufwärmen verletzt. Prass hat diese Woche noch nicht trainiert. Sollte er ausfallen, dürfte Mwene links beginnen. Team-Rückkehrer Stefan Lainer wäre dann die erste Option als Rechtsverteidiger.

Am Donnerstag, 20. März (20:45 Uhr) steigt das Hinspiel im Ernst Happel Stadion in Wien. Drei Tage später am Sonntag, 23. März (18:00 Uhr) kommt es im Stadion Rajko Mitic in Belgrad zum Rückspiel. Für das Nationalteam geht es dabei um den Aufstieg in die Liga A.

(APA/Red.)/Bild: GEPA