Rangnick bestätigt: Prass fällt im Hinspiel gegen Serbien aus

Das ÖFB-Team muss im Playoff-Hinspiel um den Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Serbien auf Alexander Prass verzichten.

Der Linksverteidiger von der TSG Hoffenheim trainierte am Mittwoch wegen Sprunggelenksproblemen den dritten Tag in Folge nicht und ist auch für das Rückspiel am Sonntag in Belgrad fraglich. Teamchef Ralf Rangnick nominierte daher bereits am Mittwochvormittag Jonas Auer vom SK Rapid nach. Auer machte Mittwochmittag bereits das Abschlusstraining im Ernst Happel Stadion mit.

Mit Nachrücker Auer: Bilder vom ÖFB-Abschlusstraining

Prass plagt noch Verletzung aus Hoffenheim

Prass hatte sich seine Verletzung vor eineinhalb Wochen beim Aufwärmen vor einem Ligaspiel seines Klubs zugezogen.

„Wir hatten eigentlich schon noch ein bisschen Hoffnung, dass es sich ausgeht“, sagte Rangnick. Am Mittwoch in der Früh sei aber klar gewesen, dass Prass in Wien auch nicht auf der Bank sitzen könne. „Für das Rückspiel haben wir noch ein bisschen Hoffnung.“ Dann stehe mit Konrad Laimer aber noch ein weiterer Außenverteidiger wieder zur Verfügung.

Laimer hat sich bei Bayern München als Rechtsverteidiger etabliert, im ÖFB-Team kam der Schlüsselspieler bisher aber fast ausschließlich im Mittelfeld zum Einsatz. Im Hinspiel gegen Serbien fehlt er gesperrt.

Zudem fällt in beiden Partien mit Stefan Posch der etatmäßige Rechtsverteidiger aus. In Wien dürfte daher Team-Rückkehrer Stefan Lainer beginnen. Auf der linken Außenbahn ist nach dem Prass-Ausfall Phillipp Mwene vorgesehen.

(APA)/Bild: GEPA