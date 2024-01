ÖFB-Teamchef Rangnick: „Wollen die beste Mannschaft bei der EURO sein“

Teamchef Ralf Rangnick führte das ÖFB-Team zur Europameisterschaft 2024 und hat mit dem Nationalteam vor ein paar Wochen die DFB-Elf bezwungen.

Im Gespräch mit Sky Sport DE äußert sich der 65-Jährige u.a. über die Verletzung von David Alaba sowie die Chancen bei der EURO 2024.

Alaba-Ausfall „ein herber Verlust“

Sky: Sie erleben mit der österreichischen Nationalmannschaft eine richtig tolle Zeit. Qualifiziert für die EM, Deutschland geschlagen. Wie geht es ihnen aktuell mit dieser Aufgabe?

Rangnick: Es macht großen Spaß. Ich wohne mittlerweile auch in Österreich in der Nähe von Salzburg und habe schon von 2012 bis 2015 als Sportdirektor dort gearbeitet und gewohnt. Ich fühle mich sehr wohl und wir freuen uns total auf die EM in Deutschland. Wir wollen auch dort zeigen, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben.

Sky: Wem fehlt Alaba mehr. Real Madrid oder dem ÖFB-Team?

Rangnick: Er ist unser Kapitän und absoluter Führungsspieler. Ich glaube schon, dass er unserer Mannschaft mehr fehlt. Bei Real Madrid waren sie sicherlich auch geschockt. Für uns ist es ein ganz herber Verlust.

„Wollen die beste Mannschaft bei der EURO sein“

Sky: Die Gruppe mit Frankreich und der Niederlande hat es aber in sich…

Rangnick: Unser Ziel ist es, als Team die beste Mannschaft bei der EURO zu sein. Die Gruppe ist anspruchsvoll. Auch unsere Gegner werden nicht gejubelt haben, als wir ihnen zugelost worden sind.

Sky: Wie stehen die Chancen bei der EM?

Rangnick: Wir haben gegen Frankreich, Kroatien, Deutschland, Italien und Schweden gezeigt, dass wir nicht nur mithalten, sondern auch gewinnen können. Klar war da in den meisten Fällen war David dabei, jetzt müssen wir zeigen, dass es auch ohne ihn geht. Die Spiele sind auf neutralem Boden und deshalb müssen wir schnell eine Turniermannschaft werden.

Sky: Ein kurzer Rückblick: Wie war es für sie als Deutscher in Österreich, gegen den DFB unter ihrem ehemaligen Schützling Julian Nagelsmann zu gewinnen?

Rangnick: Wir sind das Spiel wie jedes andere angegangen, wohl wissend, dass es diesen Derby-Charakter hatte. Wir hatten uns vier Tage davor für die EM qualifiziert und konnten die Welle der Euphorie weiter reiten. Es war nicht nur der Sieg, sondern vor allem die Art und Weise, wie dieser errungen wurde und wie wir gespielt haben, der für große Begeisterung gesorgt hat.

Sky: Ist ihnen diese Rolle auf den Leib geschneidert und für die nächsten Jahre geplant?

Rangnick: Ich habe eine sehr hohe Jobzufriedenheit. Der Vertrag läuft weiter bis zum Ende der Qualifikation für die WM in Mexiko, Kanada und den USA.

(skysport.de)

