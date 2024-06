ÖFB-Teamspielerin Wienroither verlängert bei Arsenal

Laura Wienroither wird auch in Zukunft im Dress des englischen Fußball-Spitzenclubs Arsenal zu sehen sein.

Die 25-jährige ÖFB-Teamspielerin verlängerte ihren Vertrag, wie der Londoner Club verlautete. Details über die Vertragsdauer wurden nicht bekanntgegeben. Die Rechtsverteidigerin war im Jänner 2022 zu Arsenal gewechselt und brachte es seither auf 47 Einsätze und einen Treffer. Im Frühjahr hatte sie sich nach einem überstandenen Kreuzbandriss zurück ins Team gekämpft.

„Ich bin so glücklich hier bleiben zu dürfen und kann es nicht erwarten, dass die nächste Saison beginnt“, sagte Wienroither. Ihre Landsfrau Manuela Zinsberger hatte ihren Kontrakt bereits Anfang des Jahres verlängert, die niederösterreichische Torfrau spielt bereits seit Sommer 2019 für Arsenal.

Gligoroski trainiert Zurich-Frauen statt ÖFB-Nachwuchs

Der in der Vergangenheit lange Jahre in den österreichischen Nachwuchs-Nationalteams tätig gewesene Renato Gligoroski wird neuer Trainer des Frauenteams des FC Zürich. Der 47-Jährige unterzeichnete beim Ex-Arbeitgeber von ÖFB-Teamstürmerin Viktoria Pinther einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Vizemeister am Mittwoch mitteilte. Gligoroski folgt auf Jacqueline Dünker, die dem Club wie auch Pinther den Rücken gekehrt hat. Pinther wechselte zum französischen Erstligisten Dijon FCO.

(APA).

Beitragsbild: Imago.