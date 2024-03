ÖFB-Testgegner Serbien gewinnt in EM-Vorbereitung

Erster Erfolg im EM-Jahr für einen der nächsten Testgegner des ÖFB-Teams: Serbien gewinnt das letzte Duell vor dem Aufeinandertreffen in Wien im kommenden Juni mit 1:0 auf Zypern.

Die EM-Teilnehmer siegen durch einen frühen Treffer des Ex-GAK-Jugendspielers Sergej Milinkovic-Savic (7.). Während Aleksandar Mitrovic nur vier Minuten später einen Elfmeter vergab, kam Salzburg-Profi Strahinja Pavlovic nicht zum Einsatz.

Pavlovic: „Keine einfachen Gruppen für Serbien & Österreich“

Serbien ist am 4. Juni übernächster Gegner des ÖFB-Teams und tritt bei der EM selbst in der Gruppe C gegen England, Dänemark und Slowenien an. Der Start ins Endrunden-Jahr ging in Form einer 0:4-Niederlage beim kontroversen Duell mit Russland deutlich verloren.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.