ÖFB-U17-Team hofft auf siegreichen WM-Start
Österreichs Fußball-U17-Nationalmannschaft peilt am Mittwoch (14.30 Uhr MEZ/live auf Sky Sport Austria und im kostenlosen Livestream) einen erfolgreichen Start in die WM in Katar an. Auftaktgegner in der Aspire Academy Doha ist der Asien-Cup-Zweite Saudi-Arabien, laut Teamchef Hermann Stadler eine Auswahl mit „einigen richtig guten, trickreichen Spielern. Wir müssen als Einheit auftreten, von Beginn an voll dagegenhalten. Das hat uns auch im letzten Jahr ausgezeichnet“, erklärte der Salzburger.
Aufgrund des Turniermodus – die Top 2 und die acht besten der zwölf Gruppendritten kommen weiter – könnte schon ein voller Erfolg den Einzug in die K.o.-Runde bedeuten. „Ein Auftaktsieg wäre unglaublich wichtig. Nicht nur, was unsere Aufstiegschancen betrifft, sondern auch hinsichtlich der Stimmung innerhalb der Mannschaft. Das hat man schon in der Eliterunde gemerkt, so etwas kann einen richtigen Push geben“, betonte Tormann Daniel Posch.
Die ÖFB-Spiele bei der U17-WM live bei Sky Sport Austria – auch im kostenlosen Livestream
Offensivspieler Dominik Dobis zeigte sich selbstbewusst: „Natürlich ist ein Sieg im ersten Spiel wichtig, wir sind aber mit dem Ziel hier, alle drei Gruppenspiele zu gewinnen und als Erster aufzusteigen.“ Weiter geht es für die ÖFB-Truppe am Samstag (14.00 Uhr MEZ) gegen Mali und am darauffolgenden Dienstag (16.45 Uhr MEZ) gegen Neuseeland.
(APA)
Beitragsbild: GEPA