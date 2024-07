ÖOC-Youngster Mörz und -Senior Puck trennen gut 32,5 Jahre

Der Altersbereich der 81 Aktiven im österreichischen Olympia-Team für die Sommerspiele in Paris umfasst 32 Jahre und siebeneinhalb Monate. Ganz unten im Spektrum befindet sich die 18-jährige Kunstturnerin Charlize Mörz, geboren am 10. Oktober 2005. Nicht ganz dreimal so alt ist der 51-jährige Springreiter Gerfried Puck, am 22. Februar 1973 auf die Welt gekommen und damit rund ein Jahr älter als sein im Einzel aussichtsreicherer Spartenkollege Max Kühner.

Mörz ist heuer zum Fixstern am Turn-Himmel geworden, Krönung war Österreichs erster Frauen-Weltcupsieg. Sie hatte früh begonnen, selbstständig zu werden. Die Tochter des Ex-Fußball-Nationalspielers Michael Mörz startete mit dem Turnen als Vierjährige in Mattersburg. Nach dem Wechsel vor ein paar Jahren nach Linz und der Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften wurde ihr klar, dass sie es „gescheit und professionell weitermachen“ will. Zwei Schuljahre hat Mörz noch zu bewältigen. Fehlstunden sammle sie genügend, aber die Unterstützung im BORG Linz sei groß.

Ihren Olympia-Einstand gibt Mörz am ersten Olympia-Sonntag, dem 28. Juli, mit der Qualifikation. Sollte sie am Boden ins Finale kommen, hat sie dafür eine gute Woche Vorbereitungszeit. Trainiert wird mit Nationalcoach Gabriele Frehse im Bundesstützpunkt. Und gewohnt wird mit den zwei Schwestern Alissa (21) und Collien (17), die auch Turnerinnen sind, in einer Wohnung. „Es ist voll cool, ich bin froh, dass sie da sind, alleine wäre es viel schwieriger. Wir pushen und motivieren uns, zuhause teilen wir den Haushalt. Wenn man mal ein Tief hat, kann eine die andere rausholen.“

Puck sieht sich nicht gerne als Senior

Naturgemäß im Sportlerleben Mörz einiges an Erfahrung voraus hat Puck. Er sieht sich aber nicht so gerne als „Senior“ der Mannschaft, auch da Kühner eben nicht viel jünger sei. „Aber ich bin vermutlich der Erfahrenste – jedenfalls unter den Reitern.“ Bei sieben Europameisterschaften war Puck dabei, einmal auch bei Weltmeisterschaften, bei Olympia gibt der Kärntner nun seine Premiere: „Was mich persönlich sehr freut. Weil am Ende ist das doch immer ein Ziel gewesen. Ich war ein paar Mal knapp dran – und dann sind kurz davor die Pferde verkauft worden“, erinnerte sich Puck.

Ein viertel Jahrhundert lang hat Puck bei Großereignissen Erkenntnisse und Erlebnisse angesammelt, hatte er seine erste EM doch 1999 in Hickstead absolviert. Den Höhepunkt gab es im vergangenen August in Mailand mit Team-EM-Bronze. Damals wie auch bei den Spielen vertraut Puck auf Equitron Naxcel V, der schon als Fohlen in seinen Stall gekommen war. Die Team-Qualifikation beim Schloss Versailles ist für den 1. August angesetzt, die im Einzel für 5. August. Jeweils am Tag danach geht es um die Medaillen.

