Österreich-Gegner Argentinien nominiert Verteidiger nach

Sechs Tage vor seinem ersten Spiel bei der Fußball-WM hat Titelverteidiger Argentinien am Donnerstag Marcos Senesi als Ersatz für den verletzten Innenverteidiger Leonardo Balerdi nachnominiert.

Balerdi (27/Olympique Marseille) muss wegen einer Wadenverletzung auf das Turnier verzichten. Senesi (29) wechselt zur neuen Saison der englischen Premier League vom AFC Bournemouth zu Tottenham Hotspur (alle Infos). Damit trifft Kevin Danso auf seinen künftigen Spurs-Teamkollegen.

Argentinien spielt zum Auftakt am 17. Juni gegen Algerien. In Gruppe J bekommt es der Weltmeister zudem mit Österreich (22. Juni) und WM-Debütant Jordanien (28. Juni) zu tun.

(SID) / Bild: Imago