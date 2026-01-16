Weltcup in Wengen: Rot-weiß-rote Erfolge

Mit dem Super-G um 12:30 Uhr startet heute ein Klassiker des Ski-Weltcups: Die alpinen Lauberhorn-Rennen in Wengen stehen an!

Den Auftakt des dreitägigen Programms bildet heute der Super-G, gefolgt von der morgigen Abfahrt und dem Slalom am Sonntag. Die Lauberhorn-Rennen werden seit 1930 jährlich im Berner Oberland ausgetragen und zählen damit zu den traditionsreichsten Bewerben im alpinen Ski-Weltcup.

Ein Blick zurück: Österreichische Erfolge

Sowohl in der Abfahrt, als auch im Slalom und der Kombination konnte Österreich in Wengen bereits zahlreiche Erfolge feiern. Lediglich im Super-G wartet das rot-weiß-rote Team noch auf den ersten Sieg. Eine Disziplin, die allerdings erst seit 2022 zum Programm gehört.

Diese österreichischen Athleten feierten seit dem Jahr 2000 Siege in Wengen:

Abfahrt:

Slalom:

Kombination:

Wengen-Wochenende ohne Marco Schwarz

Wie gestern bekannt wurde, wird Marco Schwarz an diesem Wochenende nicht an den Start gehen. Gesundheitsbedingt lässt der Kärntner die Lauberhorn-Rennen aus. Wie es gestern von der APA heißt, erlitt der „zuletzt nach dem Adelboden-Wochenende von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte“ Schwarz in der Nacht auf gestern einen gesundheitlichen Rückschlag. Die Rennen in der Schweiz lässt er daher aus und konzentriert sich auf die Vorbereitung für Kitzbühel.

Bilder: GEPA