Weltcup in Wengen: Rot-weiß-rote Erfolge
Mit dem Super-G um 12:30 Uhr startet heute ein Klassiker des Ski-Weltcups: Die alpinen Lauberhorn-Rennen in Wengen stehen an!
Den Auftakt des dreitägigen Programms bildet heute der Super-G, gefolgt von der morgigen Abfahrt und dem Slalom am Sonntag. Die Lauberhorn-Rennen werden seit 1930 jährlich im Berner Oberland ausgetragen und zählen damit zu den traditionsreichsten Bewerben im alpinen Ski-Weltcup.
Ein Blick zurück: Österreichische Erfolge
Sowohl in der Abfahrt, als auch im Slalom und der Kombination konnte Österreich in Wengen bereits zahlreiche Erfolge feiern. Lediglich im Super-G wartet das rot-weiß-rote Team noch auf den ersten Sieg. Eine Disziplin, die allerdings erst seit 2022 zum Programm gehört.
Diese österreichischen Athleten feierten seit dem Jahr 2000 Siege in Wengen:
Abfahrt:
Slalom:
Kombination:
Wengen-Wochenende ohne Marco Schwarz
Wie gestern bekannt wurde, wird Marco Schwarz an diesem Wochenende nicht an den Start gehen. Gesundheitsbedingt lässt der Kärntner die Lauberhorn-Rennen aus. Wie es gestern von der APA heißt, erlitt der „zuletzt nach dem Adelboden-Wochenende von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte“ Schwarz in der Nacht auf gestern einen gesundheitlichen Rückschlag. Die Rennen in der Schweiz lässt er daher aus und konzentriert sich auf die Vorbereitung für Kitzbühel.
ÖSV setzt auf Super-G-Stärke: Die Startliste zum Wengen-Auftakt
Bilder: GEPA