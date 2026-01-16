ÖSV setzt auf Super-G-Stärke: Die Startliste zum Wengen-Auftakt

Start ins Ski-Lauberhorn-Rennwochenende in Wengen mit dem Super-G! Beim Auftaktrennen will das ÖSV-Team an die bisherigen starken Saisonergebnisse dieser Disziplin anknüpfen.

Auch in Abwesenheit von Livigno-Sieger Marco Schwarz rechnen sich Österreichs Speed-Spezialisten gute Chancen auf weitere Top-Resultate aus. Eröffnet wird das Rennen aber vom zweifachen Abfahrtstrainings-Sieger Giovanni Franzoni. Als erster Österreicher geht kurze Zeit später Stefan Babinsky mit Startnummer vier ins Rennen.

Im Rahmen der Topgruppe eröffnet Vincent Kriechmayr als Siebter einen Österreicher- und Schweizer Block, unter anderem mit Vorjahressieger Franjo von Allmen (Startnummer 8), Lukas Feuerstein (10) und Marco Odermatt (12). Die Topgruppe beschließt als 15. Raphael Haaser, gefolgt von Gröden-Überraschungssieger Jan Zabystran (16).

Hemetsberger als Super-G-Geheimtipp?

Die weiteren ÖSV-Starter im Rennverlauf sind der in den Trainings starke Daniel Hemetsberger (20), die Doppel aus Andreas Ploier (35) und Vincent Wieser (36) sowie Daniel Danklmaier (39) und Manuel Traninger (40). Letzter ÖSV-Starter ist Stefan Rieser (48), insgesamt 55 Läufer sind am Start.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.