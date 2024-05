Offiziell: Flick übernimmt den FC Barcelona

Hansi Flick klatschte mit breitem Grinsen in die Hände, dann blickte er mit verschränkten Armen entschlossen in die Kamera. „Das ist unser Moment, Forza Barca“, sagte der neue deutsche Trainer der Katalanen mit Nachdruck auf spanisch. Nach tagelangem Warten hat der 59-Jährige endlich beim FC Barcelona seinen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Flick beerbt damit das gescheiterte Vereinsidol Xavi und soll dem zuletzt schwächelnden Riesen wieder zu altem Glanz verhelfen.

Die Verpflichtung von Flick war bei der Verkündung am Mittwochmittag längst keine Überraschung mehr. Die ersten Paparazzi hatten ihn am Dienstagabend bei der Einfahrt in die Tiefgarage eines Hotels in der Innenstadt von Barcelona erwischt. Beim gemeinsamen Abendessen mit Barca-Präsident Joan Laporta lauerten dann schon Dutzende Medienvertreter und Fans ihrem neuen Hoffnungsträger auf. Am Mittwochmorgen fuhr er dann mit den Vereinsverantwortlichen um Laporta, Sportdirektor Deco und Vize-Präsident Rafa Yuste am Vereinsgelände vor.

Vor der offiziellen Verkündung musste allerdings noch der Auflösungsvertrag und die damit einhergehende Abfindung für Xavi festgezurrt werden, dies geschah schließlich am Mittwochmittag – und die Bühne für Flick war frei. Laut Medienberichten soll der deutsche Coach drei Millionen Euro netto pro Jahr verdienen, dazu kämen hohe Erfolgsprämien. Dabei hatte Xavi seinen Nachfolger zuvor noch vor dem Job gewarnt. Doch die Aufgabe war für Flick dann doch zu reizvoll.

Er wird nach Udo Lattek (1981 bis 1983) und Hennes Weisweiler (1975 bis 1976) erst der dritte deutsche Coach bei den Katalanen. Seit seiner Entlassung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) im September 2023 war er ohne Job gewesen. Bei Bayern München hatte er in seiner kurzen Amtszeit von 2019 bis 2021 sieben Titel geholt. „Grundsätzlich freue ich mich für Hansi. Das ist eine besondere Aufgabe. Beide FCB sind ein heißes Pflaster für Trainer, weil die Ansprüche sehr groß sind. Ich wünsche ihm, dass er Erfolg hat“, sagte Nationalspieler Thomas Müller.

Flick war bereits im Januar als heißer Nachfolgekandidat von Xavi gehandelt worden und soll deshalb schon fleißig Spanisch gelernt haben. Im Begrüßungsvideo durfte er eine erste Kostprobe geben. Er genießt seit seinem Sextuple mit den Münchnern und dem imposanten 8:2 der Bayern gegen Barca im Champions-League-Viertelfinale 2020 in Spanien einen sehr guten Ruf.

