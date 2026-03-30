Offiziell: Bayern verpflichten ÖFB-Talent

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Der FC Bayern München hat sich die Dienste des österreichischen Nachwuchs-Nationalspielers Matteo Maric gesichert. Der 16 Jahre alte Offensivspieler wechselt im Sommer aus der Akademie von Red Bull Salzburg an den Campus des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Dort erhält er einen langfristigen Vertrag.

Maric wurde seit 2024 im Nachwuchs der Salzburger ausgebildet und kam zuletzt in der U18 zum Einsatz. In München soll er perspektivisch an den Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profibereich herangeführt werden.

Bayern-Akademieleiter Sauer: „Haben Matteo über längeren Zeitraum beobachtet“

„Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich. Wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird“, sagte Nachwuchsdirektor Jochen Sauer.

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(SID) / Bild: Imago