Sky-Info: FC Bayern sichert sich Salzburg-Talent

Nach Sky-Sport-Infos wechselt ÖFB-Talent Matteo Maric zum FC Bayern und wird dort zunächst im Jugendbereich zum Einsatz kommen.

Eine Einigung mit der Spielerseite wurde erzielt und die Verträge sind am Donnerstag unterschrieben worden.

Salzburg wollte Maric-Vertrag verlängern

Der 16-Jährige wechselt zur neuen Saison von Vizemeister Red Bull Salzburg zum FC Bayern Campus. Der deutsche Rekordmeister zahlt eine Ausbildungsentschädigung für das Top-Talent, das im zentralen und offensiven Mittelfeld spielt. Salzburg wollte den Vertrag verlängern, die Spielerseite forderte aber eine Ausstiegsklausel, die der Verein nicht akzeptieren wollte.

Maric, der aktuell noch für das U18-Akademieteam der Salzburger aufläuft, absolvierte bereits mehrere Einsätze für die ÖFB-Nachwuchsauswahlen, zuletzt im Vorjahr für Österreichs U17-Nationalteam. Bei Salzburg spielt er seit Februar 2024.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: GEPA.