Offiziell: Burkardt wechselt von Mainz nach Frankfurt

Jonathan Burkardt verlässt Mainz 05 und unterschreibt bei einem Bundesliga-Konkurrenten.

Was Sky Sport bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Burkardt wechselt zu Eintracht Frankfurt. Die SGE zahlt für den Angreifer bis zu 23 Millionen Euro all-in. Burkardt unterschreibt beim CL-Teilnehmer einen Vertrag bis 2030.

„Die Gespräche mit Dino Toppmöller, Markus Krösche und Timmo Hardung waren von Anfang an vertrauensvoll und positiv“, wird Burkardt auf der Vereinsseite zitiert und weiter. „Mir wurde eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt, die mich sofort begeistert hat. Ich bin sehr glücklich, nun Teil von Eintracht Frankfurt zu sein, und freue mich riesig darauf, ab der kommenden Saison für diesen besonderen Verein zu spielen.“

144 Pflichtspiele für Mainz

Burkardt wechselte 2014 in die Mainzer Jugend. Für die 05er absolvierte er 144 Pflichtspiele. Dabei erzielte der dreimalige deutsche Nationalspieler 44 Tore und bereitete 14 weitere vor. In Zukunft wird er für die SGE auf Torejagd gehen.

„Hi, liebe Mainzer. Der Moment ist jetzt leider gekommen: Meine Fußball-Reise in Mainz endet hier“, sagte Burkardt, der in einem emotionalen Abschiedsvideo Tränen in den Augen hatte. „Ich bin als 14-jähriger Junge hier nach Mainz gekommen und habe die Werte des Vereins sehr früh vermittelt bekommen, die unglaublich gut zu meinen Werten auch passen – wie Respekt, Fairness zum Beispiel.“

DFB-Debüt unter Nagelsmann

Burkardt war in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit der beste deutsche Torjäger. In 29 Partien erzielte der Angreifer 18 Treffer und lag damit noch vor Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach (16 Tore). In der Nationalmannschaft gab Burkardt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann im Oktober des vergangenen Jahres sein Debüt.

Der Transfer nach Frankfurt hatte sich trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags in Mainz in den vergangenen Wochen immer mehr abgezeichnet. Für den 24-Jährigen dürfte mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung gehen. Der gebürtige Darmstädter spielte zwar seit 2014 für Mainz, soll aber schon als Kind Fan der Eintracht gewesen sein.

(skysport.de) Foto: Imago