Offiziell: Cinel wird Cheftrainer in Belgien

Nach seinem Aus bei Vizemeister Red Bull Salzburg, wird Onur Cinel neuer Cheftrainer beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge.

Dort erhält der 40-Jährige einen Vertrag bis 2027. Zuletzt war der Deutsche als Co- bzw. Interimstrainer beim FC Red Bull Salzburg tätig, davor betreute er die Youth-League-Mannschaft der Salzburger und den FC Liefering.

„Ich bin sehr glücklich, Cheftrainer von Cercle Brügge zu werden. Vom ersten Moment an spürte ich eine Verbindung zu Cercle – sowohl zu den Menschen als auch zur sportlichen Vision. Als ich das Stadion und die Trainingsanlagen besuchte, wusste ich sofort, dass ich hier sein möchte. Ich freue mich darauf, am Montag mein erstes Training zu leiten und die Spieler sowie das Staff kennenzulernen“, so Cinel.

Seit 2021 waren unter anderem bereits Dominik Thalhammer, Miron Muslic und Ferdinand Feldhofer als Cheftrainer bei Cercle Brügge tätig.

(Red.) / Bild: GEPA