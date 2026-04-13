Offiziell: GAK zieht Vertragsoption bei Pines

Der GAK hat die im Vertrag verankerte Option bei Donovan Pines gezogen und den Innenverteidiger damit um ein weiteres Jahr gebunden – Sky berichtete zuvor.

Der 28-jährige US-Amerikaner war im vergangenen August vom FC Barnsley nach Graz gewechselt. Pines stand in 23 der letzten 24 Partien der Grazer über die volle Distanz auf dem Platz, einzig im Heimderby gegen Sturm Graz fehlte er kurzfristig krankheitsbedingt.

„Donovan hat sich in dieser Saison durch seine Physis und Zweikampfstärke zu einer der wichtigsten Säulen in unserer Abwehr entwickelt. Zudem reift er immer mehr zum Führungsspieler heran. Daher war es klar, dass wir mit Donovan den Weg weitergehen wollen. Er soll auch in Zukunft ein zentraler Turm in der roten Abwehr sein“, sagt GAK-Sportdirektor Tino Wawra.

„In den kommenden Wochen werden weitere Gespräche mit Spielern in Sachen Vertragsverlängerung geführt“, heißt es zudem in der Aussendung der Grazer.

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Bild: GEPA