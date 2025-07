Offiziell: Hinteregger kehrt ins Unterhaus zurück

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Austria Klagenfurt war die Zukunft von Martin Hinteregger zunächst ungewiss. Verschiedene Spekulationen machten die Runde – unter anderem wurden Austria Wien, Rapid und Sturm Graz als mögliche neue Arbeitgeber des früheren Nationalspielers gehandelt.

Nun herrscht jedoch Klarheit: Hinteregger zieht es zurück zu seinem Heimatverein Sirnitz.

Im ÖFB-System ist der 32-Jährige bereits offiziell für den Kärntner Klub registriert. Damit beendet er seine kurze Rückkehr in den Profifußball nach einem halben Jahr und wechselt erneut in die Unterliga Ost, wo er bereits in der Vergangenheit für Aufsehen sorgte.

In seiner letzten Saison bei Sirnitz war der Ex-Teamspieler dort als Angreifer im Einsatz und beeindruckte mit 18 Toren.

