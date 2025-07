Offiziell: HSV verpflichtet Selke-Ersatz

Davie Selke geht, Yussuf Poulsen kommt – Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat den erwarteten Ersatz für seinen abgewanderten Torjäger zügig verpflichtet. Der HSV gab den Poulsen-Transfer am Sonntagabend bekannt, der dänische Nationalspieler verlässt RB Leipzig somit nach zwölf Jahren und 425 Pflichtspielen als Rekordmann.

„Er ist ein Gesicht der Bundesliga“, sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. „Er weiß nur zu gut, worauf es nach einem Aufstieg ankommt, um die Klasse zu halten und sich in der Bundesliga langfristig zu etablieren.“ RB verabschiedete Poulsen (31), der 2013 noch zu Drittliga-Zeiten nach Leipzig gewechselt war, als Vereinslegende.

„Die Zeit ist gekommen, tschüss zu sagen“, sagte Poulsen in einem Video-Clip und bedankte sich für „zwölf überragende Jahre. Jahre, die ich weiter in meinem Herzen tragen werde.“ Der HSV sei „ein geiler Verein“.

Selke unterschreibt bei Basaksehir

Selke hatte seinen Abschied aus Hamburg am Freitag offiziell gemacht. Der 30-Jährige wechselt zum türkischen Erstligisten Basaksehir FK aus Istanbul, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Selkes HSV-Vertrag war am 30. Juni ausgelaufen, beide Seiten hatten sich nicht auf eine Verlängerung einigen können. Kurzzeitig wurde Selke auch mit einem Wechsel zum SK Rapid in Verbindung gebracht.

(SID)

Bild: Imago