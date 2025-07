Offiziell: Rapid verkauft Gale nach England

Flügelspieler Thierry Gale verlässt den SK Rapid und wechselt mit sofortiger Wirkung nach England zu den Bolton Wanderers. Das teilten die Hütteldorfer am Freitag offiziell mit.

Beim englischen Drittligisten unterschreibt Gale einen Vertrag bis 2029. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Gales Marktwert hält laut „transfermark.at“ aktuell bei 550.000 Euro.

Gale war vor knapp zwei Jahren zu Rapid gewechselt, absolvierte aufgrund eines Kreuzbandrisses aber nur neun Spiele für die Grün-Weißen. Dabei gelang dem 16-fachen Teamspieler von Barbados ein Treffer.

Rapid-Sportchef Markus Katzer sagt zum Transfer: „Aufgrund des Interesses von Bolton an Thierry Gale war für uns klar, die Leihe zu Piast Gliwice wie vertraglich vorgesehen vorzeitig zu beenden. Thierry ist noch immer ein sehr junger Spieler, der möglichst viel Spielpraxis benötigt, die wir ihm in unserer Mannschaft kurzfristig nicht bieten können. Seine neue Station ist für ihn eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen und ich bin froh, dass wir den Wechsel nun realisieren konnten. Ich wünsche Thierry Gale für seine neue Karrierestation alles Gute und dass er künftig von Verletzungen, die ihn bei uns doch deutlich zurückgeworfen haben, verschont bleibt.“.