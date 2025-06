Offiziell: Sageder verstärkt Trainerteam bei Rapid

Bei der offiziellen Präsentation von Peter Stöger als Cheftrainer des SK Rapid gaben die Hütteldorfer eine weitere Personalie bekannt. Thomas Sageder wird das Trainerteam der Grün-Weißen verstärken.

Der ehemalige LASK-Coach erhält bei den Hütteldorfern – wie auch Stöger – einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2027.

Beim LASK stand der 41-Jährige in 37-Pflichtspielen an der Seitenlinie. Zuvor war Sageder unter anderem auch beim FC Liefering, der Akademie in Salzburg, Blau-Weiß Linz, der SV Ried und dem VfL Wolfsburg tätig.

„Bereits zusammen mit Peter Stöger haben wir mit potenziellen Kandidaten gute Gespräche geführt und konnten schlussendlich aus mehreren bestens geeigneten Persönlichkeiten wählen. Es freut mich besonders, dass unsere gemeinsame Wunschlösung realisiert werden konnte und wir mit Thomas Sageder einen sehr erfahrenen Mann bei uns im Team begrüßen dürfen. Ich bin überzeugt, dass er uns mit seiner Expertise fachlich weiterbringen wird und seine positiven charakterlichen Eigenschaften wichtig für unser gesamtes Teamgefüge sein werden. Ich blicke der künftigen Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen, möchte mich gleichzeitig bei allen anderen Persönlichkeiten, mit denen wir Kontakt hatten, für die guten Gespräche bedanken. Das gilt ganz besonders für Luca Pavlović, der in seiner kurzen Zeit bei uns hervorragende Arbeit als Interims-Co-Trainer geleistet hat“, sagt Rapid-Sportchef Markus Katzer zur Verpflichtung.

Mit Sageder: Das ist das Rapid-Trainerteam ab 2025/26

Somit kann Peter Stöger zum Trainingsstart in die kommende Saison in knapp drei Wochen auf folgenden Betreuerstab setzen: Als Assistenztrainer sind dies neben Neo-Co Thomas Sageder der im November 2023 zur Profimannschaft aufgerückte Stefan Kulovits und Daniel Seper. Weiters: Torwart-Coach Jürgen Macho, Athletik-Trainer David Lechner sowie Reha- und Individualtrainer Julian Helml. Zusätzlich im Coaching-Staff arbeiten zudem die beiden Analysten Daniel Schmitt & Linus Braun.

Unter Cheftrainer Peter Stöger wird nun folgendes Trainerteam ab der Spielzeit 2025/26 bei den Hütteldorfern aktiv sein:

Thomas Sageder (Co-Trainer)

Stefan Kulovits (Co-Trainer)

Daniel Seper (Co-Trainer)

Jürgen Macho (Torwart-Trainer)

David Lechner (Athletik-Trainer)

Julian Helml (Reha- und Individualtrainer)

Daniel Schmitt (Analyst)

Linus Braun (Analyst)

(SK Rapid) / Bild: SK Rapid