Offiziell: Salzburg verpflichtet Tabakovic

Haris Tabakovic kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück und schließt sich Red Bull Salzburg an (Sky berichtete). Das gab der Klub am Samstag offiziell bekannt.

In der Mozartstadt unterschreibt der 32-jährige Angreifer einen Vertrag bis 2029. Nach Sky-Informationen zahlt Salzburg etwa fünf Millionen Euro an die TSG Hoffenheim.

Tabakovic sagt zum Wechsel: „Die Vorfreude auf meine neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg ist nach den tollen Gesprächen sehr groß. Ich blicke mit viel Dankbarkeit auf meine Zeit in Deutschland zurück, freue mich nun aber enorm auf die neue Herausforderung in Salzburg. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, weil sich der ganze Klub wirklich sehr um mich bemüht hat. Ich bin hungrig auf Erfolge, und auch der FC Red Bull Salzburg steht für große Ambitionen – das passt perfekt zusammen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam loszulegen.“

Für Tabakovic ist es nach drei Jahren auch eine Rückkehr nach Österreich. In der Saison 2022/23 stand Tabakovic bei der Wiener Austria unter Vertrag. In 42 Pflichtspielen für die Veilchen erzielte er 21 Tore und verzeichnete vier Vorlagen. Zuvor war der bosnische Nationalspieler auch für die Lustenauer Austria aktiv (48 Spiele/46 Tore). In der vergangenen Saison war der 32-Jährige an Borussia Mönchengladbach verliehen.