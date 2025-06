Offiziell: WAC verpflichtet Donis Avdijaj

Der Wolfsberger AC hat die Verpflichtung von Donis Avdijaj bestätigt. Der 28-jährige Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027 und wird künftig mit der Trikotnummer „10“ für die Kärntner auflaufen.

Avdijaj kommt nach dem Ende seine Vertrags ablösefrei vom TSV Hartberg. Für die Steirer absolvierte er 103 Pflichtspiele, in denen er 35 Tore erzielte und 27 Assists beisteuerte.

Wolfsberg wird seine dritte Station in der ADMIRAL Bundesliga, nachdem er zwischen Jänner 2015 und Sommer 2016 für Sturm Graz gespielt hatte.

„Hier stimmt für mich einfach alles“

„Ich freue mich, dass ich ab heute Spieler des WAC bin. Insbesondere zum Trainer gab es seit einem Jahr gute Kontakte. Die Gespräche haben mich dahingehend überzeugt, dass das System welches hier gespielt wird und der starke Kader eine erfolgreiche Saison 2025/26 versprechen“, erklärt Avdijaj uns sagt weiter: „Ich hatte mehrere nationale und internationale Angebote. Aber ich habe mich nach reiflicher Überlegung für den WAC entschieden. Hier stimmt für mich einfach alles. Solide geführter Verein, sehr guter Trainer, starker Kader und euphorische Fans. Und ehrlich, eigentlich bin ich mittlerweile ja Österreicher und kein Deutscher.“

WAC-Trainer Dietmar Kühbauer sagt: „Donis ist ein Spieler den man in Österreich sehr gut kennt und hier auch immer gute Leistungen gebracht hat. Er ist in den letzten Jahren auch als Person gewachsen und wird uns in der Offensive definitiv weiterhelfen. Ich bin froh, dass wir ihn verpflichten konnten.“

Artikelbild: GEPA