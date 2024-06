Ofner gelingt auf Mallorca der Aufstieg ins Viertelfinale

Sebastian Ofner hat zum zweiten Mal in der laufenden Saison ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreicht. Der 28-jährige Steirer meisterte am Dienstag das Achtelfinale des mit etwas mehr als einer Million Euro dotierten Tennis-Rasen-Turniers von Mallorca, verfolge das Turnier mit dem Sky X-Traumpass, mit einem 6:3,7:5 über den als Nummer fünf gesetzten Italiener Luciano Darderi. Als nächste Hürde wartet der US-Amerikaner Alex Michelsen, der den auf Position drei eingestuften Adrian Mannarino mit 7:6(5),6:4 bezwang.

Gegen den 19-Jährigen geht es um den zweiten Halbfinaleinzug 2024 nach jenem zu Beginn des Jahres in Hongkong. Ofner liegt im Ranking als 54. knapp vor dem jungen US-Amerikaner (62.). Das bisher einzige direkte Duell hat Michelsen 2023 in der 1. Runde von Winston-Salem auf Hartplatz mit 7:6(4),7:5 gewonnen. Nun bietet sich Ofner auf Rasen die Chance zur Revanche und darauf, weiteres Selbstvertrauen für das anstehende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zu sammeln.

Gegen Darderi war im ersten Satz ein Break zum 4:2 entscheidend, nach 36 Minuten servierte das ÖTV-Ass aus. Der Schwung konnte mitgenommen werden, im 2. Satz konnte Ofner seinem Gegner zum 2:1 früh neuerlich den Aufschlag abnehmen. Beim Stand von 5:3 und 40:15 spielten dann die Nerven vorerst eine Rolle. Darderi wehrte zwei Matchbälle ab und schaffte mit Break den Ausgleich zum 5:5. Die Wende blieb aber aus. Ofner ließ die kurze Schwächephase hinter sich und beendete die Partie mit zwei Games in Folge. Matchball Nummer drei führte nach 1:19 Stunden zum Erfolg.

Bild: Imago