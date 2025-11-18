Ohne Alaba! Mit dieser Elf startet Österreich gegen Bosnien

„Finale“ um das direkte WM-Ticket: Österreich und Bosnien-Herzegowina treffen heute im ausverkauften Happel-Stadion zum Qualifikations-Abschluss aufeinander. Dem ÖFB-Team reicht bereits ein Remis zur erstmaligen WM-Teilnahme seit 1998.

Um das große Ziel zu erreichen, setzt Teamchef Ralf Rangnick großteils auf bewährte Kräfte: Im Tor erhält erneut Schlager den Vorzug vor Pentz. In der Abwehr verzichtet Rangnick auf ÖFB-Kapitän David Alaba und vertraut erneut auf das Duo Lienhart/Danso. Links hinten kehrt Mwene nach seiner Sperre zurück, rechts hinten verteidigt Laimer.

Laimers Platz im Mittelfeld übernimmt Xaver Schlager, zudem ersetzt Wimmer Schmid auf der rechten Seite im Mittelfeld.

Bosnien mit Karic und Tabakovic

Bei den Bosniern spielt Sturm-Profi Emir Karic direkt von Beginn an. Auch Ex-Austria-Stürmer Tabakovic beginnt an der Seite von Altmeister Dzeko im Sturm.

Die Bosnier müssen auf drei gesperrte Spieler verzichten: Neben Ex-Salzburger Amar Dedic fehlen auch Dzenis Burnic und Nikola Katic aufgrund von Gelbsperren.

Aufstellungen: So starten Österreich & Bosnien-Herzegowina

Das ist die ÖFB-Startelf fürs „Finale“:

Ersatzbank: Pentz, Polster, Alaba, Friedl, Posch, Querfeld, Grillitsch, Grüll, Wimmer, Schöpf, Gregoritsch, Wurmbrand

Die Bosnien-Startelf

Vasilj – Malic, Hadzikadunic, Muharemovic, Karic – Sunjic, Tahirovic – Bajraktarevic, Memic – Dzeko, Tabakovic

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.