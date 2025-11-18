Ohne Stammkraft: So würden die Sky-User das ÖFB-Team gegen Bosnien aufstellen

Auf Österreichs Nationalmannschaft wartet am heutigen Dienstag (20:45 Uhr) das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Playoff-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Auch vor dem „Endspiel“ gegen Bosnien konnte die Sky-Community wieder für ihre ÖFB-Wunschelf abstimmen.

Im Vergleich zum Spiel auf Zypern rotieren die Sky-User die beiden zuletzt Gelb-gesperrten Defensivkräfte Phillipp Mwene und David Alaba wieder in die Startelf – dafür würden Philipp Lienhart und Stammkraft Konrad Laimer rausrutschen.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen Bosnien

Bild: GEPA