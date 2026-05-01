Okafor trifft erneut: Leeds besiegt Fixabsteiger Burnley

Leeds United entledigt sich in der Premier League wohl auch den letzten Abstiegssorgen dank eines 3:1-Heimsieges gegen den FC Burnley.

Dank Treffern von Anton Stach (8.), Ex-Salzburger Noah Okafor (52.) und Dominic Calvert-Lewin (56.) beträgt der Vorsprung von LUFC auf die Abstiegsränge nun bereits neun Punkte. Der FC Burnley, dem nur der Ehrentreffer durch Loum Tchaouna (71.) gelang, ist hingegen bereits fix abgestiegen.

VIDEO: Stach trifft zur Leeds-Führung

Für Okafor war der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 sein vierter Treffer in den letzten vier Spielen. Mit Brenden Aaronson wurde ein weiterer ehemaliger Salzburger für Leeds eingewechselt.

(Red).

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