Olivier-Wechsel nach Düsseldorf: Daran hakt es noch

Wie bereits Ende Dezember berichtet arbeitet Fortuna Düsseldorf nach Sky Sport DE Informationen an einer festen Verpflichtung von Christopher Olivier vom VfB Stuttgart.

Der deutsche Zweitligist konnte sich mit dem 19-jährigen Vorarlberger grundsätzlich über einen Transfer einigen. Olivier würde gerne von der Stuttgart-Reserve nach Düsseldorf gehen.

Verhandlungen zwischen Stuttgart & Düsseldorf vorerst auf Eis gelegt

Allerdings stocken die Verhandlungen zwischen dem VfB und der Fortuna. Nach einem Gespräch zwischen den Vereinsbossen wurde der Wechsel vorerst blockiert. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg kommt eine Leihe für Düsseldorf-Sportvorstand Sven Mislintat nicht infrage, nur ein Kauf.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Olivier steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag und läuft aktuell in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Schwaben auf. Anfang Dezember wurde auch von Bemühungen einiger einheimischer Klubs berichtet. Laut Sky-Infos zeigten der LASK, Sturm Graz und der SK Rapid Interesse am U21-Teamspieler.

Olivier ist gelernter Rechtsverteidiger und kam in der laufenden Saison auf 17 Drittliga-Einsätze für Stuttgart II. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen.

(Red.)

Bild: Imago